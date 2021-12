Wartburgschule meistert finanzielle Hürde

Eisenach. Mehrere Partner realisieren das nächste Großprojekt bei der Schulhofgestaltung der Wartburgschule Eisenach.

Hilf dir selbst, und dir wird geholfen. Die alte Weisheit ist an der Eisenacher Wartburgschule seit langer Zeit Programm. Die Wartburgschule verbindet ihren Bildungsauftrag mit Pragmatismus und Eigeninitiative für eine bessere Infrastruktur am Modellfall Schulhof. Und sie wird nicht müde, immer wieder Geld für Projekte zur Neugestaltung des Areals aufzutreiben.

Der Schulhof war in die Jahre gekommen. Er sei reizlos und bietet einfach nur viel Platz. So haben es Schüler bis vor einigen Jahren empfunden. Inzwischen hat sich aber einiges getan. Es entstanden eine Boulderwand, eine zweite Basketballanlage, zwei Graffitis, vier Picknickbänke und ein Trampolin. Mehr und mehr kristallisierten sich zwei große Themen heraus: Bewegung und Aufenthaltsqualität.

Anlage nutzbar zum Beginndes neuen Schuljahres

Als man im Frühjahr die Folgen des Lockdown sehen konnte, galt es sich Gedanken über neue Projekte zu machen. So entstand die Idee zur Errichtung einer Calisthenics-Anlage. Dieses Turngerät bietet den Schülern Möglichkeiten, in den Pausen und im Sportunterricht, Kraft, Ausdauer und Koordination zu trainieren. Nebenbei wird die pädagogische Perspektive „etwas wagen und verantworten“ bedient – und die Anlage ermöglicht, Aspekte der Gesundheitsförderung und gesundheitliche Auswirkungen des Sporttreibens zu erfahren. Etwa 20.000 Euro mussten für die Umsetzung dieses Projekts beschafft werden. Angezapft wurden Fördertöpfe, auch der Lotto-Topf, der Förderverein der Schule und Sponsoren in der Wirtschaft gefunden. Schüler, Lehrer und Eltern wurden mit ins Boot genommen.

Zeitnah waren erste Schritte getan: Die Genehmigung des Schulträgers eingeholt, ein Standort gefunden. Schneller als gedacht waren wesentliche Schritte zu Schuljahresbeginn geklärt. Aus welchen Geräten sich die Anlage zusammensetzen sollte, darüber konnten die Schüler abstimmen. Dank der Firma Scotfit erhielt die Schule ein passendes Angebot und der Auftrag wurde ausgelöst. Kurz vor Jahresende galt es nun, alle Beteiligten in den Blick zu nehmen und vor allem auf den aktuellen Stand zu bringen. In diesem Zusammenhang traf man sich gemeinsam im Atrium der Schule.

Neben Eltern und Schülern, Christoph Ihling als neuem Bürgermeister der Stadt Eisenach, Claus Zuschlag vom Bauamt, Katrin Mauersberger vom Schulamt, und David Rzepala von der Firma Scotfit waren auch Vertreter von Eisenacher Vereinen anwesend, die die Anlage während ihrer Trainingszeiten in der angrenzenden Turnhalle mit nutzen können und sollen.

Präsentiert wurde hierbei auch ein Modell der Anlage, das sich an dem Originalgerät orientiert und mit diesem vergleichbar sein soll. Schließlich galt es festzuhalten, dass gerade in einer so belastenden Zeit wie der Corona-Pandemie solche Projekte vorangetrieben werden müssen, um die Wartburgschule so zu gestalten, dass sie mehr ist als ein bloßer Lernort: Ein Ort, der einen wichtigen Bezugs- und Ankerpunkt im Leben von Schülern, Eltern und LehrerInnen darstellt. Mit dem Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen und mit Beginn des neuen Schuljahres die Anlage nutzbar sein.