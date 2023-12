Warten auf den Bus zum Wartburg-Weihnachtsmarkt

Eisenach Im Eintritt zum historischen Weihnachtsmarkt auf der Wartburg ist der Bus-Shuttle-Service enthalten. Doch dieser funktioniert nicht immer zur Zufriedenheit.

Der Eintritt zum historischen Weihnachtsmarkt auf der Wartburg kostet zehn Euro. Das sind zwei Euro mehr als im letzten Jahr. Enthalten im Ticketpreis ist der Bus-Shuttle-Service.

Besucherinnen und Besucher können von verschiedenen Stellen in der Stadt aus den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Das ist vorteilhaft vor allem für diejenigen, die von weiter her mit dem Auto anreisen und dieses auf dem ausgewiesenen P+R-Parkplatz auf dem Festplatz „Spicke“ in der Adam-Opel-Straße abstellen.

Diese Möglichkeit haben auch Rolf Geckle und seine Frau aus Süddeutschland genutzt. Beide loben, wie problemlos sie die Tickets aufs Handy laden konnten. Auch sei die Hinfahrt von der „Spicke“ zur Wartburg gut gelaufen, aber die Rückfahrt nicht.

Touristen haben sehr lange gewartet

Auf der Rücktour ist das Ehepaar am Karlsplatz ausgestiegen, um auch noch den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zu besuchen. Der Busfahrer haben ihnen freundlicherweise den Weg dorthin durch die Fußgängerzone beschrieben. Aber als sie anschließend wieder am Karlsplatz einsteigen und weiter zur „Spicke“ fahren wollten, hätten sie lange Zeit in der Kälte gestanden. Es ist kein Bus gekommen. „Ein Fahrplan ist in Eisenach anscheinend nur ein vager Anhaltspunkt“, ärgert sich Rolf Geckle noch Tage nach dem Erlebnis. Seine Frau und er seien „total durchgefroren gewesen“.

Wartburgmobil entschuldigt sich

Zur fraglichen Zeit war die Zufahrt von der Wartburgallee/Ecke Löbergasse zum Eisenacher Karlsplatz derart mit Autos zugeparkt, dass der Busfahrer nicht durchgekommen ist und die Haltestelle nicht anfahren konnte. „Es war sicherlich der Zeitraum, in dem das Ehepaar auf den Bus gewartet hat“, informiert das Unternehmen Wartburgmobil, das den Shuttle-Service organisiert. Eine Entschuldigung gegenüber den Touristen wegen der Unannehmlichkeiten schließt sich an.

Wie Wartburgmobil weiter informiert, können die auf den Fahrplänen angegebenen Zeiten bei einem hohen Fahrgastaufkommen nicht immer eingehalten werden. Wenn die maximale Fahrgastzahl erreicht ist, fahren die Busse häufiger und außerhalb der angegebenen Zeiten. „Unser Ziel ist, dass die Fahrgäste nie länger als 30 Minuten auf den nächsten Bus warten sollten“, so das Busunternehmen.

P+R-Parkplatz sorgt für Entlastung

Bei der Wartburg-Stiftung ist man froh über das gemeinsame Angebot mit Wartburgmobil. Gerade der P+R-Parkplatz an der „Spicke“ hat dazu beigetragen, dass sich die Parksituation entspannt. Die wenigen Stellplätze unmittelbar am Fuße der Burg und im Eisenacher Mariental sind an den Adventswochenenden frühzeitig belegt.

Ursprünglich haben die Busfahrer das Busticket abkassiert, während an der Wartburg der Eintritt zum Markt erhoben worden ist. Doch das sorgte erst recht für Verzögerungen bei den Fahrtzeiten. Jetzt gibt es das Kombiticket. Vereinzelt bemängeln Besucher, dass sie für den Bus mit bezahlen, wenn sie doch zu Fuß kommen und gehen. „Aber wir können nicht jede Eventualität berücksichtigen“, bittet Andreas Volkert von der Wartburg-Stiftung um Verständnis. Eine Ausnahme beim Eintritt gibt es für diejenigen Besucher, die per Reisebus kommen und den Shuttle-Service tatsächlich nicht nutzen.

Der historische Weihnachtsmarkt findet noch einmal am 9./10. Dezember und am 16./17. Dezember von 10 bis 19 Uhr statt.