Warum der Himmel weint?

Bei schönem Wetter kann jeder wandern. Eigentlich ein billiger Spruch. Denn wenn es wie aus Kannen gießt, ist ein Dach über dem Kopf eine feine Sache. Die Bettelbank in Gerstungen bietet eine Hütte. Bingo, denn kurz davor setzt am Sonntagnachmittag der Regen ein. Zwangspause mit Bier und Hüttenobduktion. Hier ist etwas mit Liebe gemacht. Im Regenloch schließlich weiter gen Kohlbachhaus. Doch der Regen ist wie ein Krampf. Er kommt wieder. Der Schutzwagen der Forstarbeiter ist verschlossen (nur noch ein Bier im Kasten, aber der Pin Up-Kalender ist nett), doch am Kohlbachhaus gibt’s Sitzraufen. Zeit für Gedanken im warmen Regen. Wie es im Haus wohl aussieht? Wir gehen weiter, der Regen bleibt. Oben an der „Kirche“ schüttet es wie aus Kübeln. Da kommt die kleine Wanderhütte wie gerufen. Der Blick fällt auf leere Taschenrutscher im Gebälk, auf eine marode Sitzbank und auf Bindfäden aus Wasser. Die Bettelbank-Hütte mit ihren Sitzkissen, Bildern, den Texten und Flaschenöffnern an der Wand war da freilich komfortabler. Doch der Blick auf den Schuppen gegenüber mit dem SS in Runenschrift, dem eindeutigen NS 88 und dem groß geschriebenen „SIEG“ vergiftet diesen idyllischen Ort. Der Himmel weint. Kein Wunder.