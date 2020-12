Wartburgkreis: Wo nicht verkaufte Weihnachtsbäume landen

Wir haben bei Gärtnereien und Händlern in der Region nachgefragt, was mit den Bäumen passiert, die nach den Feiertagen noch übrig sind.

Wartburgregion. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern oder der Weihnachtsbaum vom vergangenen Jahr, heißt es landläufig. Was passiert eigentlich mit den Weihnachtsbäumen, die nicht verkauft wurden?

Bei der Gärtnerei Jauernek in Mihla muss man sich darum so gut wie keine Gedanken machen. Denn die Gärtnerei hat auf etwa 3000 Quadratmeter selbst Bäume gepflanzt, wo sie frisch geschlagen wurden. Da bleibt kaum etwas übrig oder wird im Falle eines Falles zu Grünschnitt.

Schutz für andere Pflanzen oder in den Schredder

Am Montag machte sich ein Mitarbeiter der Gärtnerei Richter in Wutha-Farnroda daran, die wenigen nicht verkauften Weihnachtsbäume zu zerkleinern. Mit dem Tannengrün werden sensible Pflanzen in der Gärtnerei winterfest abgedeckt, hieß es von Richter. Wohl in den Schredder wandern die übrigen Weihnachtsbäume in der Gärtnerei Brinkhof & Reinicke in Ruhla, hieß es aus dem Betrieb. Eine Zeit lang hatte man die frischen Restbäume dem Forst überlassen, wo das Grün an Tiere des Waldes verfüttert wurde. Aber das sei mittlerweile weniger gefragt. Ganze fünf Weihnachtsbäume hat die Gärtnerei Pöbel in Marksuhl übrig, was für eine gute Kalkulation spricht.

Allgemein, ergab eine Umfrage unter Verkäufern in der Region, seien in diesem Jahr etwa so viel Bäume wie sonst auch verkauft worden, allerdings früher als sonst. Fünf, sechs Tage vor Heiligabend wurden so gut wie keine Bäume mehr verkauft.

In der Gärtnerei Pöbel werden die fünf übrigen Bäume zerteilt und in Trauergestecke eingearbeitet. Genau so verfährt man auch bei der Gärtnerei Stahl in Seebach. Das Grün halte sich bis in den Februar frisch. Insgesamt sei das Weihnachtsbaumgeschäft nicht schlecht gewesen, hätte aber besser laufen können. Die Kalkulation sei in diesem Jahr schwierig gewesen, sagt Jens Stahl.

Gute Verkäufe bei Rewe und Obi

Auf einen Pferdehof lässt Rewe-Markt Betreiberin Katja Ißleib die restlichen Weihnachtsbäume bringen. Dort würden sie als Tierfutter genutzt. Nur acht Exemplare seien am Stand vor dem Supermarkt an der Lippoldstraße in Eisenach nicht verkauft worden. Von einem guten Verkauf spricht man auch im Obi-Baumarkt in Stregda. Was mit den übrigen Bäumen geschehen wird, soll der Chef entscheiden, der jetzt aber noch im Urlaub sei.

In vergangenen Jahren war vielen Autofahrern und Einheimischen die Masse von sichtlich alten übrigen Bäumen auf einem Platz neben dem Bauspezi im Gewerbegebiet Deubachshof in Krauthausen aufgefallen. Die scheinbar wertlosen Bäume hatten Bürgermeister Frank Moenke zur Anfrage beim Händler veranlasst, ob die Gemeinde die Exemplare nicht mit in ihrem Baum-Raus-Feuer verbrennen könnte. „Wir haben sie aber nicht bekommen“, erinnert sich Moenke.