Eisenach. Bauarbeiten am Verbindungsweg von Eisenach-Nord nach Stregda brauchen mehr Zeit.

Weg bleibt länger gesperrt

Die Bauarbeiten am Fuß- und Radweg von der Mosewaldstraße in Eisenach-Nord, unter der Stadtautobahn hindurch bis zur Straße Am Stadtweg im Ortsteil Stregda dauern voraussichtlich noch bis Ende April. Dies teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Der Verbindungsweg müsse deshalb weiter voll gesperrt bleiben.

Grund seien notwendige Reparaturarbeiten am dort verlegten Abwasserkanal, die der Trink- und Abwasserverband (TAV) Eisenach-Erbstromtal beauftragt hatte.