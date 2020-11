Hermine: On, Tante Frieda, woas gebts Neues en Insenach?

Tante Frieda: Busfahrn on Zittong werd teurer, Fahrräder wern gestohl’n, dr Fürschtenhof fällt emmer mehn usenanner, on Kaufland werd eröffnet.

Schorsch: Die Sehnsucht nach Stoadtgeschechte en onsern Museum blibbt au en eweches Thema.

Hermine: Onser historescher Bahnhof werd gemalert, au wenn der schiene ehemaleche Sörvesbereich geschloss’n blibbt, on sech dort nescht tut.

Schorsch: Ansonst’n dreht sech alles om Corona, on die Liet han nech sue richteche Weihnachsstemmong.

Tante Frieda: Na, die derf me ons abber nech nähm lass. Weihnachten fend uf alle Fälle statt, on mir mach’n doas Beste drus. Alles kann ons dr dämleche Virus nech vermies’n.

Hermine: En schiener Weihnachtsbaum steht uf’n Markt, on morchen zom erschten Advent werd onsre Stoadt leuchten, on onsre Seel’n on Herz’n au ohne Glühwein hoffentlech erwärm’n.