Weihnachten in Eisenach: Grau ist das neue Weiß

Wetterfrosch Eberhard Dachsel hat keinen Schnee in Sicht

Weiße Weihnacht – einer der oft geäußerten Wünsche zum Fest. Statistisch geht etwa alle sieben Jahre dieser Wunsch in Erfüllung. Letztmalig lag im Jahr 2021 in Eisenach und in den tieferen Lagen des Wartburglandes eine geschlossene Schneedecke über die Weihnachtstage.

Am Heiligabend fielen damals nach einem verregneten Nachmittag die ersten Flocken. Am ersten und zweiten Feiertag schmückte eine drei Zentimeter hohe Schneedecke das Land. Aber schon am 27. Dezember wechselte die weiße Weihnachtspracht nach morgendlichem Regen in gefährliches Blitzeis.

Häufig fällt am Dezemberanfang so viel Schnee, dass sich daraus eine Schneedecke bilden kann. In diesem Jahr war schon Ende November Schneeschippen angesagt. Doch kurz vor dem Fest bestimmen häufig milde Luftmassen aus Südwest, sogenanntes Weihnachtstauwetter, das Wettergeschehen.

Im gegenwärtigen Dezember ist diese Wetterlage besonders ausgeprägt. Die derzeit für die Jahreszeit zu milden Temperaturen sind eher für den April typisch. Dieser Trend setzt sich nach derzeitiger Vorhersage bis Weihnachten fort.

Der Wunsch nach weißen Weihnachten wird wohl nicht erfüllt werden können. In vielen Jahren stellt sich zum Jahreswechsel die Wetterlage um. Die Neujahreskälte bringt dann oft Kälte und Schnee. Ganz anders war es dagegen in der diesjährigen Neujahresnacht. Bei beachtlichen 14 Grad Wärme wurde das neue Jahr 2023 begrüßt.