Weihnachten ins Automobil-Museum Eisenach

Ein Oldtimer BWM DA3, ein Modell, das ab 1928 in Eisenach gebaut wurde

Eisenach Automobile Welt an Feiertagen geöffnet

Das Museum Automobile Welt Eisenach hat zu den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie am Neujahrstag (1. Januar) jeweils von 11 bis 17 Uhr, am Silvestertag (31. Dezember) von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Nur am Heiligabend habe das Museum geschlossen, teilt Stiftungsgeschäftsführer Matthias Doht mit.

Aktuell wird die Sonderausstellung „BMW Sechszylinder aus Eisenach“ gezeigt. Sie thematisiert die Geschichte des Aufstiegs von BMW als Produzent von hochwertigen Traumwagen der Vorkriegszeit.