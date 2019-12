Weihnachten ist Ballettzeit

In Spanien wird der Heilige Abend wie in Deutschland mit der Familie verbracht. Doch Geschenke gibt es erst am Dreikönigstag, erzählt Verónica Villar, die neue Ballettmeisterin am Eisenacher Landestheater. In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar werden die geputzten Schuhe unter den Weihnachtsbaum gestellt, damit sie mit Gaben gefüllt werden können.

Verónica Villar kommt aus dem spanischen Bilbao und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland. Sie war Solotänzerin am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, studierte Tanzpädagogik und lehrte an der Staatlichen Hochschule für Musik Mannheim. Zuletzt war sie Ballettmeisterin am Staatsballett Karlsruhe. Seit wenigen Tagen ist Verónica Villar in Eisenach. Sie fühlt sich sehr gut aufgenommen und wird auch Weihnachten in Eisenach verbringen, ebenso wie Jesse Cornelis aus Belgien und Hikaru Osakabe aus Japan.

Training amWeihnachtsfeiertag

Beide sind Tänzer in der Eisenacher Compagnie. Sie sind am 25. Dezember in Meiningen und am 26. Dezember in Eisenach im Ballettabend Petruschka/Bolero von Andris Plucis nach der Musik von Strawinsky und Ravel zu erleben. Doch damit ist es nicht getan. Während sich die meisten Menschen an den Feiertagen Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut schmecken lassen, trainieren die Tänzer für ihre Auftritte.

Verónica Villar sorgt im Training für frischen Wind, fordert und fördert gleichermaßen. „Wir lernen viel und das ist gut so, denn wir wollen besser werden“, sagt Hikaru Osakabe. Weihnachten, so erzählt er, ist in seiner Heimat eher eine Party, bei der man sich mit Bekannten und Freunden trifft. Analog zu Halloween wird sich dazu gern verkleidet. Während in Kanada – dort hat der Tänzer sechs Jahre gelebt und gearbeitet – das Weihnachtsfest ähnlich wie in Deutschland gefeiert wird.

Ähnlich sind auch die Bräuche in Belgien, wo Jesse Cornelis in einer Familie mit fünf Brüdern und Schwestern aufgewachsen ist. Drei von ihnen sind Tänzer und verbringen in der Regel das Weihnachtsfest an den Orten ihres jeweiligen Engagements. Denn der Jahreswechsel ist die Zeit, in der die Menschen besonders gern ins Theater und vor allem ins Ballett gehen.

Theaterbesuchals schöne Tradition

„Die meisten von uns tanzen entweder Weihnachten oder Silvester und manchmal auch an beiden Tagen“, so Verónica Villar. „Wir kennen es nicht anders“, ergänzt Jesse Cornelis und kann sich noch gut erinnern, dass er nach einer Vorstellung an noch zum letzten Zug gerannt ist, um Mitternacht in der Heimat auf das neue Jahr anstoßen zu können.

In den letzten Vorstellungen des Jahres herrsche auch immer eine besondere Atmosphäre. „Die Menschen sind relaxter, glücklicher“, meint die Ballettmeisterin. Sie findet es auch sehr schön, dass es in Deutschland die Tradition gibt, in dieser Zeit ins Theater zu gehen – häufig in Familie. Das habe sie in anderen Ländern nicht in der Weise erlebt. Eisenach, so ergänzt sie, ist ein charmantes kleines Theater, und sie möchte erreichen, dass die Tänzerinnen und Tänzer noch besser werden.

Nächste Vorstellungen im Eisenacher Theater: 25. Dezember, 19.30 Uhr, Musikrevue Tausendmal berührt; 26. Dezember, 19.30 Uhr Ballettabend Petruschka/Boléro; 27. Dezember, 19.30 Uhr, Soloabend mit Chris Pichler „Sissi goes Elisabeth – Kaiserin der Herzen“.