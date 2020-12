Weihnachtsgrüße erstmals digital überbracht

Grüße per Videobotschaft an die Schüler der Wartburgschule überbringen Weihnachtsmann Daniel und Engel Lucija.

Eisenach. Wenn es nicht persönlich geht, dann digital, dachte man sich bei der Wartburgschule und versendete Weihnachtswünsche digital in die Klassen.

Punkt 12 Uhr klopfte es an 20 Klassenräumen der Wartburgschule Eisenach. Der Weihnachtsmann hatte vor den Türen heimlich ein Säckchen gestellt, daran befestigt eine Schriftrolle und darin versteckt ein USB-Stick. Ein persönlicher Besuch in jedem Raum war dem Weihnachtsmann in diesem Jahr leider nicht möglich. Der Förderverein der Warburgschule hatte die Botschaft auf den Weg gebracht.