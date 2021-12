Eisenach. Musik von zwei Chlavichorden ist im Weihnachtskonzert im Eisenacher Bachhaus zu hören.

Mit besonders selten zu hörender Musik auf zwei Clavichorden gestalten Sigrun Stephan (Duisburg) und Gerald Hambitzer (Köln) das traditionelle Weihnachtskonzert am 26. Dezember um 17 und 19 Uhr im Bachhaus. Seine Blütezeit erlebte das Clavichord mit seiner Subtilität und Ausdrucksstärke in der Zeit der Empfindsamkeit, also in der Schaffenszeit der Bach-Söhne. Es erklingt Kammermusik von Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach sowie Ludwig van Beethoven.

Da pandemiebedingt nur 29 Sitzplätze zur Verfügung stehen, wird um Reservierung/Voranmeldung gebeten. Es gilt 2G: Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Eintritt: 18, ermäßigt neun Euro.

Reservierungen unter Tel.: 03691779340, per E-Mail an: info@bachhaus.de