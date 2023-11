Ukrainische Kinder in Kinderheimen, Waisenhäuser und Behinderteneinrichtungen warten auf kleine Geschenke aus Deutschland.

Weihnachtspäckchen aus Eisenach für Kinder in der Ukraine

Eisenach. Eine-Welt-Verein Eisenach unterstützt Erfurter Aktion.

Mit Blick auf das Weihnachtsfest hat der Förderverein der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Thüringen eine Päckchenaktion für ukrainische Kinder in Kinderheimen, Waisenhäusern und Behinderteneinrichtungen gestartet. Der Eine-Welt-Verein unterstützt diese Aktion von Eisenach aus, wo Päckchen an folgenden Adressen abgegeben werden können: Markt der Völker, Markt 23, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr (Tel. 743218) Zollservice Alaj, Ernst-Thälmann-Straße 110, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr (Tel. 734670) Treffpunkt Demokratie, Lauchergasse 6 (nur nach vorheriger Terminabstimmung über Tel. 0176-60996255.

Die Päckchen sollten Schuhkartongröße haben und können Schulbedarf, Tagebücher, Kalender, Spielsachen, Hygieneartikel, Mützen, Handschuhe, Schals, Strümpfe und Süßigkeiten enthalten. Außen sollte die Altersgruppe und ob der Inhalt eher für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist vermerkt werden.

Beim Zollservice Alaj und Treffpunkt Demokratie können darüber hinaus auch weiterhin Sachspenden wie Winterbekleidung, Taschenlampen, Kerzen und Dauerlebensmittel abgegeben werden.

Weitere Infos: eine-welt-eisenach.de