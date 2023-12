Weil Eisenach Fördergeld will, muss die Stadt zuerst Geld investieren

Thomas Bauer rückte in der Linksfraktion für Philipp Hoffmann in den Eisenacher Stadtrat nach.

Eisenach Ein Radverkehrskonzept und der Masterplan Grün sind zwei der zahlreichen Grundlagenpapiere, die der Stadtrat absegnete

Von zwei Stadtratsmitgliedern musste sich die Stadtverwaltung Eisenach in der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend Vorwürfe über den Inhalt von Strategiepapieren anhören. Das bis 2030 ausgelegte Radverkehrskonzept, das Projekte von etwa 1,6 Millionen Euro abbildet, ist aus Sicht von Gisela Rexrodt (FDP) zu unscharf formuliert, allen voran die Leitziele. Diese seien vornehmlich Allgemeinplätze.

Im Konzept verpflichtet sich die Stadt, den Radverkehr zu fördern. Ihm soll größere Priorität beigemessen werden, die Stadt sich zur Fahrradpendlerregion wandeln. Verbunden sind damit Projekte wie ein „Radhaus“ am Hauptbahnhof, Fahrradparken an öffentlichen Einrichtungen und Schulen und am Aquaplex.

Die Umsetzung dieser Ziele und das benötigte Fördergeld sind aber mehr denn je unter Vorbehalt, weil derzeit niemand weiß, bei welchen Klimaförderprogrammen die Bundesregierung den Rotstift ansetzt. Damit steht und fällt nicht nur das „Radhaus“ mit etwa 100 Stellplätzen. Ob die Huttenstraße unweit des Elisabeth-Gymnasiums als Radstraße tatsächlich geeignet ist, darüber gingen die Meinungen in der Sitzung auseinander.

Jonny Kraft (SPD) lobte: „Mit dem Konzept können wir vernünftig arbeiten.“ Dezernent Ingo Wachtmeister fügte an, dass die Analyse gut und die Bürgerbeteiligung dienlich ist.

Den Masterplan Grün bezeichnete Kathrin Huber (Eisenacher Aufbruch) als „grünes Deckmäntelchen“. Die darin skizzierten Leitziele seien wischi-waschi, so Huber sinngemäß. Es fehle an abrechenbaren und verbindlichen Zielen. Wie die Stadt mit Grün umgehe, zeigten traurige Beispiele, so Hubert weiter. Wachtmeister wies die Kritik zurück. Man sei in der Phase der Bürgerbeteiligung und auf gutem Weg.