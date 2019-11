Heldrastein. Ein Blick vom 500 Meter hohen Heldrastein über das Werratal bietet in diesen Tagen einen herbstlichen Moment voller Farben und Weite.

Weitblick vom Heldrastein über das Werratal nach Treffurt

Bis zum Dom nach Effelder reicht der Blick gen Norden vom 500 Meter hoch gelegenen Heldrastein an der thüringisch-hessischen Grenze aus. Von der nahen Hüneburg ist die Wartburg im Osten deutlich auszumachen. Die Laubfärbung macht den Blick über das Werratal in diesen Tagen besonders reizvoll. Vom Aussichtspunkt am Turm der Einheit liegen dem Betrachter Treffurt mit Burg Normannstein und Großburschla zu Füßen, gen Westen reicht der Blick bis zum Hohen Meißner.