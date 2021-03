Die Polizei warnt dringend vor dieser Betrugsmasche nicht nur in der Wartburg-Region

Weiter Betrug per Mail oder SMS: Das sollen Betroffene tun

Die Polizei warnt, dass weiterhin E-Mails/SMS von Betrügern und Hackern verschickt werden. Mit der aktuellsten Betrugsmasche wird der Empfänger der Nachrichten laut Polizei z. B. darüber informiert, dass auf einem Media-Konto/Account angeblich verdächtige Aktivitäten festgestellt worden seien und man nun über einen gekennzeichneten Link seinen Status überprüfen soll.

Die Polizei warnt: Diese Nachrichten sollten ohne Betätigung des Links gelöscht werden! Wer diesen Link anklickt, ist in die Falle getappt. Im Hintergrund kann nun eine Schadsoftware installiert werden, die es dem Hacker erlaubt, das Smartphone auszuspähen oder zu kontrollieren. Experten empfehlen, so schnell wie möglich das angegriffene Gerät in den Flugmodus zu schalten, damit kein Zugang mehr zum Internet besteht. Anschließend das Gerät im gesicherten Modus neu starten und alles, was zuletzt installiert wurde, wirksam entfernen.

Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in Thüringen

Kontrollen zur Corona-Eindämmungsverordnung

Auf Grund der weiter stark steigenden Infektionszahlen führte die Polizei in Bad Salzungen am am Wochenende mehrere Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Vorgaben durch. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die betroffenen Personen müssen nun mit zum Teil empfindlichen Geldbußen rechnen.

