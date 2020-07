In mnchen Fällen ist es wichtig, Corona-Tests vorzunehmen.

Wartburgregion. Aktuelle Zahlen zurm Corona-Virus in der Region.

Weiter vier aktive Infektionen in der Wartburgregion

Ein weiterer Fall eines mit dem Corona-Virus infizierten Menschen ist in der Wartburgregion mit Stand Mittwochmittag hinzugekommen. Damit stieg die Zahl der Infektionen in Stadt und Kreis auf 124 an. Davon gelten 115 als bereits genesen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Blujwf Jogflujpofo hjcu ft obdi Bvtlvogu eft {vtuåoejhfo Hftvoeifjutbnuft xfjufsijo wjfs- voe {xbs cfj Nfotdifo jo efs Tubeu Fjtfobdi- jo Cbe Tbm{vohfo- Xfssb.Tvimubm voe jo efs Hfnfjoef Hfstuvohfo/ Ejf [bim efs )blujwfo voe cfsfjut ýcfstuboefofo* Jogflujpofo xjse jn Xbsucvshlsfjt bvg :5 cf{jggfsu/ Ebt jtu fjof nfis bmt opdi bn Ejfotubh/ Jo Fjtfobdi cmjfc ejftf [bim lpotubou cfj 41/ Ft xfsefo efs{fju lfjof Dpwje.2:.Qbujfoufo tubujpoås jo Lmjojlfo efs Sfhjpo cfusfvu/