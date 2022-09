Weiterbildungsangebot für Unternehmer in Eisenach

Eisenach. Vortrag mit Tipps zur Entwicklung erfolgreicher Strategien.

„Es ist für Unternehmer gedacht, die eine stabile Entwicklung ihrer Firma vorantreiben möchten, sich in der schwierigen Situation der heutigen Zeit mit ihrem Unternehmen behaupten wollen, ihre Führungs- und Zielerreichung verbessern sowie sich mit Kreativität in einen solchen Prozess einbringen wollen“, spricht die Steuer- und Wirtschaftsberaterin Ilse Pforr über den Workshop „Lego Serious Play – Erfolgreiche Strategien spielerisch entwickeln“. Der Ganztagesworkshop findet innerhalb der Veranstaltungsreihe „Gedanken-Theater“ am Donnerstag, 15. September, ab 8.30 Uhr in den Räumen der „beratergruppe:LEISTUNGEN“ am Theaterplatz 2 in Eisenach statt.

Ein Lächeln für Mitarbeiter

Für diesen Workshop hat Ilse Pforr den Referenten Peter Kleinau gewinnen können, der mit seiner strategischen Neuausrichtung von Teams und Arbeitsgruppen als Wirtschaftsmediator deutschlandweit äußerst gefragt ist. Mit seinem Augenmerk auf eine gehirngerechte Zusammenarbeit möchte der Trainer die Teilnehmer zu Neugier, Mut und Inspiration sowie für ein Lächeln für Mitarbeiter und Geschäftspartner motivieren.

Das Seminar setzt gemeinsam Kreativität frei, entwickelt Strategien, erkennt Zusammenhänge und fördert nachhaltig die Motivation. Im Verlauf dieses Weiterbildungsangebots erstellen die Teilnehmer ein detailliertes Modell ihrer Unternehmensidentität, des geschäftlichen Umfelds und der relevanten Abhängigkeiten und Einflussfaktoren. „Alle Teilnehmer erlangen ein tiefgreifendes gemeinsames Verständnis der aktuellen Situation und der angestrebten Ziele“, betont Ilse Pforr.

Anmeldung über die Internetseite www.gedankentheater.eu, die E-Mail ilse.pforr@leistungen.de oder die Rufnummer 0170-54 89 481