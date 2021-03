Wartburgregion. Gemeldete Zahl stieg binnen 24 Stunden um sieben an.

Weitere Corona-Todesfälle in Eisenach

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen ist in der Stadt Eisenach (Stand 17. März, 10 Uhr) im Vergleich zum Vortag um sieben auf nun 56 angestiegen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.