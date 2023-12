Weiterer Ehrenbürger für Ruhla ernannt

Ruhla Stadtrat beschließt Kita-Gebühren

In seiner jüngsten Sitzung ehrte Ruhlas Stadtrat am Dienstagabend mehrere Bürger. So wurde Rudolf Braun zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Seit 70 Jahren engagiert sich Braun im Ehrenamt und steht als Mitglied der Folklore-Vereinigung „Alt-Ruhla“ beim Mundarttheater auf der Bühne. In der Abteilung Wandern der TSG Ruhla ist er als Wanderführer aktiv und war an der Ausschilderung des Thüringenwegs beteiligt.

Ausgezeichnet mit der Ehrenmedaille „Dank und Anerkennung der Stadt Ruhla“ wurden: Jan Weigelt, Jens Uwe Krug und Stephan Ostertag für ihr Engagement in der Stadtentwicklung und bei der Sanierung von Leerstandsobjekten in Ruhla. Ostertag setzt sich zudem für die Integration von ukrainischen Flüchtlingen und bei der Organisation von Frühlingsfesten auf dem Markt in Ruhla ein. Veronika Daut engagiert sich in der Seniorenarbeit in Kittelsthal und Udo Schrön machte sich als Mitglied des Gemeindekirchenrats Kittelsthal bei der Instandhaltung und Unterhaltung der Kirche und Gemeindegebäude verdient.

2025 weitere Steigerung geplant

Auf einen Kompromiss einigte man sich bei der Nachkalkulation der Kindergartengebühren. So erhöhen sich die monatlichen Kosten für eine Familie mit einem Kind (3 bis 6 Jahre) von bislang 170 auf 186 Euro. Für Krippenkinder (1 bis 3 Jahre) steigt die Gebühr in diesem Beispiel von 200 auf 216 Euro. Im Jahr 2025 kommt eine weitere Steigerung: Dann sind für ein Einzelkindergartenkind 204 Euro und für ein Krippenkind 234 Euro fällig. Laut Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) habe man sich nach der September-Stadtratssitzung mit Eltern und Kommunalaufsicht beraten und die Erhöhungen seien niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant.

Etwas teurer wird auch der Eintritt in die Schauberghöhle Kittelstal. Hier müssen Erwachsene zukünftig sieben statt fünf Euro berappen. Kinder zahlen weiterhin drei Euro.