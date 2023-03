Welchen Wert besitzt Höflichkeit? Eisenacher Goethe-Freunde laden ein zum Vortrag

Stefan Matuschek, Professor für neuere deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, hält einen Vortrag auf Einladung der Goethe-Gesellschaft Eisenach. Jens Meyer/Universität Jena

Eisenach. Stefan Matuschek von der Universität Jena hält in Eisenach einen Vortrag über den politischen Wert der Höflichkeit.

Stefan Matuschek, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar, referiert am Mittwoch, 8. März, bei der Goethe-Gesellschaft Eisenach. Sein Thema wird nach dem Ausfall der Veranstaltung im September 2022 wiederum sein: „Goethe, Schiller und Knigge über den politischen Wert der Höflichkeit.“

Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller beantworten den blutigen Terror der Französischen Revolution (1789 bis 1799) mit der Ermahnung zur Höflichkeit. „Was heute läppisch klingen mag, war damals eine Provokation, weil Höflichkeit um 1800 die Situation bei Hofe, also ein aristokratisches Ideal, meinte“, schreibt der Experte.

Wie überzeugend und wie fragwürdig Friedrich Schillers idealistisches und Johann Wolfgang Goethes moralisches Höflichkeitskonzept sind, zeige sich am deutlichsten, wenn man sie mit dem zeitgenössischen Klassiker zum Thema „Höflichkeit“ vergleiche, mit dem Freiherrn von Knigge. Adolph Freiherr Knigges berühmtes Benimmbuch ist 1788 erschienen.

Mittwoch, 8. März, 18.30 Uhr, Aula der Jakobschule in Eisenach