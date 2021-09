Weltuntergangs-Stimmung im Herleshausen

Das Team um Manfred Müller baut am Grenzbahnhof Herleshausen die Bühne für die Freiluft-Aufführung der "Werralöwen" um Sabine Heinz (hinten rechts).

Herleshausen. Was für ein Theater: Zweimal geht an diesem Wochenende die Welt in Herleshausen unter.

Theater zum Denkmaltag? In Herleshausen spinnt das Laienensemble „Werralöwen“ genau diesen Faden mit zwei Freiluftaufführungen am Freitag und Samstag (10./11. September) am Grenzbahnhof für Zeitgeschichte der hessischen Nachbarkommune. Zu erleben ist die satirische Komödie „Weltuntergang – oder die Welt steht auf keinen Fall mehr lang“ von Jura Soyfer.

„Hörmal im Denkmal“ heißt eine von der Kulturstiftung Hessen-Thüringen unterstützte Reihe, die den Tag des offenen Denkmals mit dieser Art Kultur garniert. Die „Werralöwen“, eine eingespielte hessisch-thüringische Co-Produktion, rücken mit diesem Stück den Planeten Erde in den Mittelpunkt. Die Erde ist krank. Und was krank ist, kann weg. Zumindest das „Ungeziefer“. Vereint mit anderen Planeten plant die Sonne einen Coup, nämlich die Vernichtung der Erde durch einen Kometeneinschlag.

Schnell verbreitet sich die Kunde des drohenden Desasters auf dem Globus. In Erwartung des Unterganges machen die Menschen immer noch Geschäfte. Es gäbe da zwar Professor Guck, dessen Erfindung den Kometen ablenken und die Apokalypse so verhindern könnte, aber den will niemand hören, geschweige denn unterstützen.

Neu in den Reihen der in diesem Stück elfköpfigen „Werralöwen“ sind Christopher Stange (Lauchröden), Julian Heinemann (Oberellen) und Andrea Volkenandt (Eisenach). Alle drei haben aber Bühnenerfahrung.

Jura Soyfer, Österreicher, skizziert in seinem Stück, wie Menschen verschiedenen Schlages dem nahenden Ende der Erde begegnen: der Führer, Diplomaten, Beamte, eine Jungfer und ein Millionär amerikanischer Prägung. Der Autor wurde Ende der 1930er Jahren in Konzentrationslager gebracht. In Buchenwald starb er im Februar 1939.

„Weltuntergang“, Freitag und Samstag 10./11. September jeweils 17 Uhr, Eintritt zehn Euro, Vorverkauf Löwen-Apotheke Herleshausen.