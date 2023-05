Wenigenlupnitz. In Wenigenlpnitz schlägt der Mai Blüten – mit Musik.

In den Händen der Kirmesgesellschaft Wenigenlupnitz/Melborn lag das Maiblütenfest an Pfingsten auf dem Sportplatz Wenigenlupnitz. Zum Tanzabend beim Auftakt verdiente das Festzelt noch Heizstrahler. Um so sonniger war es am Sonntag zum Frühschoppen mit den Stregdaer Musikanten mit anschließendem Kindernachmittag und kleiner Übung der Jugendwehr.