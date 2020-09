Weniger Arbeitslose im September in der Wartburgregion

Einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen vermeldet die Arbeitsagentur für die Wartburgregion im Monat September. In Eisenach sank die Quote im Vergleich zum Vormonat von 8,7 auf 8,0 Prozent und damit am deutlichsten im Agenturbezirk, im Wartburgkreis von 5,7 auf 5,2. Der Rückgang ist saisonal bedingt.

Vor allem Jugendliche hätten den Rückgang bestimmt, da sie in die Berufsvorbereitung, betriebliche oder schulische Ausbildung oder in sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse wechselten. Die Nachfrage nach an Arbeitskräften habe sich erhöht, heißt es im Monatsbericht der Bundesagentur. Zugänge aus den Berufsfeldern Produktion/Fertigung und Verkehr-Logistik seien jedoch wiederholt zu beobachten und den Auswirkungen der Corona-Pandemie zuzuordnen.