Weniger Corona-Patienten in der Wartburgregion

Eisenach. Hier sind die aktuellen Werte aus Eisenach und dem Wartburgkreis.

Einen leichten Rückgang bei der 7-Tage-Corona-Inzidenz als auch bei der Zahl der aktiven Infektionen sowie der Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation im Klinikum gilt es zu vermelden. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Wartburgkreis binnen 24 Stunden von 738,4 auf 720,9.

Aktive Infektionen gibt es 2087 (Stand: 7. Dezember, 9.20 Uhr), rund 240 weniger als am Vortag. Die Schwerpunkte bleiben in Eisenach (671 Fälle), Bad Salzungen (239), Hörselberg-Hainich (137), Gerstungen (132) und Wutha-Farnroda (107). In der vergangenen Woche kamen laut Robert-Koch-Institut 1153 neue Fälle hinzu, binnen 24 Stunden 100. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion seit Pandemiebeginn stieg um 1 auf 349.

Auch wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz (Corona-Neuaufnahmen in den beiden regionalen Akut-Kliniken Eisenach und Bad Salzungen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet) binnen 24 Stunden von 10,6 auf 12,5 gestiegen ist und nun wieder über dem Grenzwert zur höchsten Warnstufe rangiert, gibt es im Eisenacher Klinikum ein wenig Entlastung. Dort finden sich sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation. Weitere 42 Corona-Patienten werden auf Isolierstationen behandelt.