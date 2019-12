Konzerte in der altehrwürdigen Creuzburger Nikolaikirche im Herbst und Winter haben es in sich. Sollte dort in der kalten Jahreszeit jemals Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ zur Aufführung kommen, dann sind Probleme programmiert. In diesen Tagen ist es in der Kirche nämlich alles andere als wohltemperiert. Es ist gelinde gesagt eiskalt. Dort kondensiert der Atem.

Diese Erfahrung mussten sowohl Besucher als auch Akteure beim Freitagskonzert des Creuzburger Projektchores machen.

Für Musiker, allen voran Instrumentalisten, und Besucher ist ein zweistündiges Programm in diesem Eisschrank eine echte Herausforderung. Die große Kirche auszuheizen, würde enorme Kosten verursachen. Also heißt es, sich warm anziehen, zusammenrutschen und kuscheln.

Nicht ganz so drastisch verhält sich die Lage in der Mihlaer Kirche. Es ist aber immer noch so kühl, dass nur die härtesten Mitstreiter beim Adventskonzert der Chöre Pro Musica und Salvation Choir und des Bläserensembles am Samstagabend die Jacken ablegten, die Besucher gleich gar nicht.

Umso angenehmer war das Gefühl am Sonntag in der Eisenacher Annenkirche, wo beim Sonnenschein-Gottesdienst mit dem Gospelchor Eisenach wohlige Temperaturen herrschten. Und das lag erst in zweiter Linie daran, dass der Gospelchor so einheizte.