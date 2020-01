Wer lang hat, lässt lang hängen

Neujahrswünsche sind hier und da immer noch zu vernehmen, aber sie werden weniger. Seien wir ehrlich, das sind doch eh meist Phrasen, verzichtbare dazu. Also frisch ans Werk, ob mit oder ohne ein automatisiertes „alles Gute noch...“ – oder so ähnlich.

Das neue Jahr hat längst Fahrt aufgenommen, das alte ist so gut wie abgehakt. Wenn da nicht noch Dinge, wie die Steuererklärung oder die Tonne mit dem Müll von Silvester, wären.

An wenigstens zwei Stellen in Eisenach werden Menschen auch noch an das vergangene Jahr erinnert, nämlich an den Informationstag der Dualen Hochschule Eisenach. Der war am 16. November, zwei große Ankündigungsbanner hängen noch an exponierten Stellen der Stadt.

Sie bis zum nächsten Hochschulinformationstag am Straßengeländer zu belassen wäre möglich, aber Unfug. Denn der findet in diesem Jahr am 14. November statt. Also wird die Hochschule die Banner wohl bald mal abnehmen (lassen), wo sie doch dringender für andere Dinge werben müsste, etwa um Mitarbeiter. Vier Professur-Stellen hat die Duale zu vergeben: für Maschinenbau, Softwaretechnik, Technische Information und IT-Infrastruktur sowie Elektronik- und Informationsdienste. Dafür alles Gute im neuen Jahr.