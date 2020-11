Volker Dust, Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Eisenach, über Versöhnung und ein lösungsorientiertes Miteinander.

Ich glaube, die meisten Menschen wünschen sich Frieden. Wenn alle so wären wie ich, dann gäbe es keine Probleme. So funktioniert es nicht. Menschen sind unterschiedlich, und so kann Frieden nur gelingen, wenn man immer wieder aufeinander zugeht und miteinander spricht.