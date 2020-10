In der Straßenverkehrsordnung stehen „ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“ ganz oben, aber abseits gewöhnlicher Straßen steht scheinbar einiges zwischen Landwirten und Radfahrern. Thüringens Landwirte schließen sich der Aktion des Deutschen Bauernverbands „Rücksicht macht Wege breit – Danke ihre Landwirte“ an.

„Wir sind erstmals hier in der Westregion“, spricht Hans-Otto Sulze vom Thüringer Bauernverband Dienstagvormittag am Nessetalradweg in Wenigenlupnitz über die erste Sprühaktion in der Wartburgregion.

Bei der Sprüh-Aktion am Dienstagvormittag Bauer und Traktorfahrer Björn König (vorn) sowie Norbert Heering, stellvertretender Vorsitzender Agrargenossenschaft Wenigenlupnitz, Bürgermeister Christian Blum und Stefan Wolf, Vorstand der Agrargenossenschaft Wenigenlupnitz (von links). Foto: Norman Meißner

Thüringenweit prangen die weißen Schablonen-Designs seit Ende August bereits auf 30 ländlichen Wegen, die von Landwirten und Pedalrittern gleichermaßen „überrollt“ werden. Am Dienstag kamen vier dieser Logos auf Wegen in Großen- und in Wenigenlupnitz, in Hastrungsfeld und in Wolfsbehringen hinzu.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und mit der Verbereitung Elektrofahrrädern habe der Radverkehr auf asphaltierten ländlichen Wegen beträchtlich zugenommen und damit auch die Zahl von Unfällen. „Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue berichtete mir dieser Tage über zwei schwere Unfälle bei Bienstädt und bei Alperstedt. Dabei erlitt ein Radfahrer einen Schlüsselbeinbruch“, erzählt Sulze.

Großes Interesse bei Landwirten,Begegnungen zu entschärfen

Obwohl sich in der Wartburgregion zwischen Fahrrädern und Traktoren noch keine Unfälle ereignet haben, ist Dieter Mitschke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Eisenach/Bad Salzungen, von dieser Aktion begeistert. Interessierte Landwirte der Region können für diese Aktion ihm anklingeln. Hans-Otto Sulze möchte die Schablonen den hiesigen Bauern zu Verfügung stellen. Die neuen sollen größer werden, damit sie auf dem Asphalt besser ins Auge stechen.

Sprüh-Aktion mit Bauer Björn König und Hans-Otto Sulze vom Thüringer Bauernverband (vorn von links) . HInten beobachten das Geschehen Norbert Heering (links), stellvertretender Vorsitzender Agrargenossenschaft Wenigenlupnitz, und Bürgermeister Christian Blum. Foto: Norman Meißner

Viele Radwanderer vertreten fälschlicherweise die Meinung, dass ausgeschilderte Radwege ausschließlich dem Fahrradfahrer gehören. „Bei mir haben sich schon welche quer vor den Traktor gestellt, mir einen Vogel gezeigt oder auch öfters gemeckert“, erinnert sich der hiesige Landwirt Björn König an unliebsame Begegnungen auf ländlichen Wegen.

Wenn ein Traktor anrollt, wackeln manche Radfahrer mitunter eisern am Asphaltrand weiter, um nicht ihre Bereifung auf dem unbefestigten Randstreifen mit Schmutz zu beflecken. „Wenn der Traktor mit schwer beladenem Hänger auf den Rand fahren muss, sinkt die Bankette ein“, verdeutlicht Stefan Wolf, Vorstand der Agrargenossenschaft Wenigenlupnitz. Mitunter könne dann der beladene Hänger bei matschigen Wegen in den Graben rutschen und umkippen.

„Es wäre wünschenswert, wenn entsprechende Hinweise auch in Informations-Flyern für Radfahrer auftauchen würden“, richtet Stefan Wolf seinen Blick während der Sprüh-Aktion am Dienstag zu Heidi Brandt, der Leiterin Tourismusförderung im Landratsamt des Wartburgkreises. Sie nimmt den Hinweis dankbar auf und räumt ein, dass die Wartburgregion ein sehr dichtes Wegenetz besitze, nicht zuletzt auch gerade durch Förderung der Flurneuordnung.

„Zweieinhalb Meter Breite vieler Wege sind durch touristische Förderungen entstanden und der restliche Meter durch Förderung des Amts für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen“, sagt Heidi Brandt über die 3,50 Meter breiten Wege.

Breite Wirtschaftswege bringenverschiedene Nutzer auf den Asphalt

Sie und auch Hörselberg-Hainichs Bürgermeister Christian Blum (parteilos) sehen in den ausgebauten ländlichen Wegen eine erhebliche Steigerung der Lebensqualität – nicht nur für Radfahrer. Die bituminierten Landwirtschaftswege ermöglichen auch Spaziergänge und Gassi-Runden bei sehr schlechten Witterungsverhältnissen. Die Wege sind für Christian Blum Ausdruck zweier starker Wirtschaftszweige der Region – der Landwirtschaft und des Tourismus.