Werner-Aßmann-Halle bereitet sich auf die 1. Bundesliga vor

Eisenach. Bereits kurz nach dem Aufstieg starten die Arbeiten zur Vorbereitung der Saison in Deutschlands höchster Spielklasse.

Kaum haben die Handballspieler vom ThSV Eisenach den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga gemeistert, starten bereits die umfangreichen Arbeiten zum Umbau der Werner-Aßmann-Halle in Vorbereitung auf den Spielbetrieb in der kommenden Saison in Deutschlands höchster Spielklasse.

Michaela Sondermann von der Firma Parkettlegermeister Habermann Gotha schleift das Parkett auf dem Spielfeld ab. Insgesamt schleift sie mit ihrem Kollegen das Parkett in den nächsten zwei Wochen dreimal ab. Die gesamte Spielfläche erhält eine Versiegelung in einem etwas helleren Blau, als bisher die Torraumfläche war. Die Bereiche außerhalb der Spielfläche an den Seiten und hinter beiden Torauslinien erhalten eine schwarze Versiegelung. Spätestens in drei Wochen soll die Spielfläche fertig sein.