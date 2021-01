Werra-Suhl-Tal richtet Spendenkonto für Hinterbliebene eines Feuerwehrmanns ein

Ein junger Feuerwehrmann auf Wünschensuhl ist am Silvesterabend auf tragische Weise gestorben.

Wünschensuhl Mann stirbt Silvesterabend in abgelegener Wald-Hütte bei Wünschensuhl. Seine Feuerwehrkameraden bahnen Rettungskräften den Weg.

Wünschensuhl. Nach dem tragischen Tod eines 25-jährigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Wünschensuhl am Silvesterabend, hat die Stadt Werra-Suhl-Tal ein Spendenkonto für die Hinterblieben eingerichtet. Der Mann hatte bei Vorbereitungen in einer Hütte in einem abgelegenen Waldgebiet schwere gesundheitliche Probleme bekommen. Seine Feuerwehrkameraden mussten den Rettungskräften den Weg durch den Wald bahnen.

Bürgermeister Rene Weisheit (parteilos) bedankt sich bei allen Rettungskräften für ihr tatkräftiges Handeln, auch beim Kriseninterventions-Team des Wartburgkreises wie dem Stadtbrand- und dem Kreisbrandinspektor für die Betreuung der Hinterbliebenen und der Feuerwehrleute.

Das Spendenkonto ist auf der Internetseite der Stadt zu finden: www.stadt-werra-suhl-tal.de zz