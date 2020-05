Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werratalmuseum zeigt Ausstellung zu Kriegsende

Das Werratalmuseum im Schloss startet am Freitag, 8. Mai, um 14 Uhr in die neue Saison. Die Saison wird an diesem geschichtsträchtigen Tag mit einer neuen Sonderausstellung „II. Weltkrieg im Werratal – eine Region blickt zurück“ eröffnet. Sie befasst sich damit, was in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in der Region passiert ist, wie die Bevölkerung das Kriegsende und die Anfänge der DDR erlebte. Die Sonderausstellung zeigt einen Mix aus Ausstellungsgegenständen und Informationstafeln, um die Zeit genauer zu beleuchten.