Wichtige Sanierung für das Theater startet

Am Theatergebäude in der Goethestraße baut Gerüstbauer Rainer Steinhoff das Baugerüst für die Dachsanierung auf.

In dieser Woche hat der Aufbau des Gerüstes für die Sanierung des Dachs der Theaterwerkstätten in der Goethestraße begonnen. Über den Winter sollen das alte Dach mit einer Fläche von 900 Quadratmeter abgerissen, der vorhandene Dachstuhl erneuert werden und ein neuer Dachaufbau erfolgen. Ein regionaler Dachbaubetrieb wird die Arbeiten, die ab Dezember starten, in den kommenden zwei Monaten ausführen, berichtet der Technische Direktor des Landestheaters, Andreas Risto. Das Dach war im August 2018 durch ein mutwillig gelegtes Feuer zerstört worden. Seine Sanierung war dringlich, da es an mehreren Brandstellen hereinregnete. Durch den Neuaufbau können auch Probleme mit Regenwasser an anderen Stellen, wie im Malsaal und in der Probebühne behoben werden. Seit 1958 haben die Theaterwerkstätten in dem Gebäude Quartier bezogen. Eine Dachsanierung hätte auch ohne den Brand mal angestanden, erklärt Theaterintendant Andris Plucis.