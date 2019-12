Bewohner von Eisenach wünschen sich attraktivere städtische Grünflächen. Dieser Vorschlag steht im Integrierten Stadtentwicklungskonzept, ebenso die Verbesserung der Verbindungen zwischen der Stadt und der Wartburg. Ein Baustein dazu wird die Sanierung der Marienstraße sein, die im nächsten Jahr beginnen soll. Außerdem möchte Eisenach gern die eine oder andere Thüringer Landesbehörde ansiedeln. Dieser Vorschlag stammt aus den Reihen der Stadtratsmitglieder.

In die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts, kurz ISEK, ist eine breite Öffentlichkeit einbezogen worden. Es gab zwei öffentliche Veranstaltungen sowie Workshops mit Stadträten und mit Jugendlichen in Schulen. Online konnten sich Bürger ebenfalls beteiligen. „Die Eisenacher Ortsteile sind einbezogen worden“, macht Julian Boldt vom beauftragten Planungsbüro Firu aus Berlin aufmerksam.

Das 280 Seiten umfassende ISEK, das dem Stadtrat zur Sitzung am Dienstag in seiner zweiten Fortsetzung zur Beschlussfassung vorliegt, ist ein Leitfaden für die Entwicklung Eisenachs bis zum Jahr 2030. Es steht unter der Überschrift „Eisenach verbindet“. Stichworte sind die Stärkung der Innenstadt, der Ausbau defizitärer räumlicher Verbindungen, die Wiedernutzbarmachung von Brachflächen oder die Nutzung des nicht ausgeschöpften Potenzials „Wasser in der Stadt“. Das klingt zwar sehr theoretisch. Aber das ISEK ist die Grundlage dafür, dass die Stadt überhaupt Fördermittel beantragen kann.

Ein Stadtteilpark undzwei Begegnungszentren

Genauer untersucht wurden vier Gebiete. Das ist Nord-West mit dem Thälmannviertel, dem Plattenbaugebiet Eisenach-Nord und dem dazwischen liegenden früheren Kasernengelände. Das ist die Oppenheimstraße, wobei der Bereich von der Kasseler Straße über das einstige FER-Gelände bis zu den Flächen des früheren Automobilwerks Eisenach reicht. Das sind die Innenstadt / Georgenvorstadt und die Oststadt, einschließlich Alter Schlachthof.

Für das Gebiet Nord-West wird die Schaffung eines Stadtteilparks an die erste Stelle der Maßnahmen gesetzt. Auf Platz zwei folgt ein Quartiersmanagement. Fuß- und Radwegeverbindungen sollen ausgebaut werden und Begegnungszentren in der Thälmannstraße und in Eisenach-Nord entstehen.

Ein Bildungs- und Innovationscampus steht ganz oben auf der Liste für das Gebiet Oppenheimstraße. Entstehen soll dieser auf dem früheren AWE-Gelände, ebenso wie eine neue Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle. Aber auch die Bahnunterführungen als wichtige Verbindungen zwischen den Stadtvierteln sollen umgestaltet werden. Konkrete Ideen für die FER-Fläche gibt es noch nicht – allgemein ist formuliert, diese zu „entwickeln“.

Umgestaltung des Karlsplatzessteht an erster Stelle

Für die Innenstadt / Georgenvorstadt steht als vordringlichste Maßnahme die Umgestaltung des Karlsplatzes. Auf Platz zwei folgt der Aufbau eines City-Managements. Thematisiert werden außerdem die weitere Gestaltung von Plätzen und Stadträumen und die Aufwertung des Stadtparks.

Als wichtigstes Ziel für die Oststadt wird die Umfahrung genannt, also eine Weiterführung der Straße Eichrodter Weg über eine neue Hörselbrücke bis zum Anschluss an die Bahn-Unterführung am Rothenhof. Außerdem soll die Oststadtschule zum Quartierszentrum ausgebaut werden. Eine weitere Idee ist ein Kultur- und Kreativquartier auf dem Schlachthof-Gelände.