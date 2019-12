Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie in jedem Jahr

„The same procedure as every year“ (Die gleiche Prozedur wie im letzten Jahr“) bekommt Butler James im TV-Sketch Dinner for one auch in diesem wieder zur Antwort bei der Feier des 90. Geburtstages der alten Dame. So ähnlich fühlt es sich an, wenn man auf 2019 zurückschaut – was die Region angeht, aber auch privat.

Dass Klein-Fridolin der Süßeste ist, daran wird sich nichts ändern. Dass Oma und Opa (also meine Mama und Papa) das Herz der nun sehr großen Familien sind und bleiben, ist so sicher wie das Amen in der Kirche – „as every year“. Auch in der Region haben uns Themen begleitet, die wir lange kennen: Fusion, Opel, nervige Polit-Spielchen im Stadtrat und mehr. Dabei ist aber auch einiges gelungen: Kunstrasenplatz Katzenaue, Schulsanierungen, neue Sporthalle Seebach, Straßen, Brücken und anderes. Es gab ein tolles Achava-Fest, die Handballer sind wieder aufgestiegen. Das zeigt, es geht bei allen Sorgen und Ärgernissen voran in der Region, wenn auch manchmal viel zu langsam. Aber seien wir mal ehrlich: Das ist Jammern auf hohem Niveau. Wenn es so weiter geht (ohne das ewige Gehetze und Lamentieren), ist mir um 2020 nicht bange. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch, ein tolles neues Jahr. Kommen Sie gut rüber.