Wie sicher fühlen Sie sich?

Wartburgregion. Erste Ergebnisse des „Heimatchecks“ ab 14. Dezember.

Wie sicher fühlen sich die Menschen in der Wartburgregion? Auch dieser Frage ist unserer Zeitung mit der großen Leserbefragung „Heimatcheck“ nachgegangen. Ab dem kommenden Mittwoch, 14. Dezember, werden nun die Ergebnisse dieser Befragung vorgestellt, diesmal eben zum Thema „Sicherheit“. In weiteren Folgen – jeweils in den Mittwochausgaben – wird es dann um weitere Felder der im „Heimatcheck“ abgefragten Themen wie etwa Sauberkeit gehen.