Wie Sicherheit in der Zukunft entstehen kann

Im Jahr 2019 haben die Staaten der Welt 1.917 Milliarden Dollar für Rüstungsgüter ausgegeben. Ganz oben dabei sind die üblichen Verdächtigen wie die USA, China und Saudi-Arabien, aber in diesem Jahr auch Deutschland auf Platz sechs. Wenn ich noch einberechne, dass unser Land auch jedes Jahr wieder der drittgrößte Waffenexporteur ist, dann haben wir ganz schön viel mit den Waffen in dieser Welt zu tun.

Waffen werden unter „Sicherheitsausgaben“ abgerechnet. Leider bringen sie momentan überhaupt keine Sicherheit. Auf einem der großen Flugzeugträger der US-Marine hat sich in den vergangenen Wochen Covid-19 ausgebreitet, und die Besatzung war nicht in der Lage, sich selbst zu schützen.

Sicherheit in diesen Tagen entsteht durch ein funktionierendes Gesundheitssystem, medizinische Ausrüstung, durch Menschen, die in einer Krisenzeit zusammenstehen (nicht wörtlich gemeint) und im Gespräch gemeinsame Wege finden können. Sicherheit entsteht dadurch, dass auf die Schwächeren in der Gesellschaft geblickt wird, und dass ihnen geholfen wird. Sicherheit für die Zukunft entsteht dadurch, dass die, die jetzt die Lasten tragen, sicher sein können, dass sie das nicht umsonst tun.

In der kommenden Woche feiern wir das 75. Jubiläum des Kriegsendes. Wir können dankbar sein für 75 Jahre Frieden in Deutschland, und wir können dankbar sein für jeden Euro, der nicht in Rüstung und Kriegswaffen gesteckt wurde, sondern in die Rettung von Menschenleben und den Aufbau von Strukturen, die helfen, Menschenleben zu retten.

Von Anfang an gehörte zum christlichen Glauben die Hoffnung auf eine Umkehr, auf ein Umdenken. Im biblischen Wochenspruch heißt es: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ Gespannt frage ich mich in diesen Tagen: Wird uns diese Krise dazu bringen, umzudenken, dass Neues werden kann? Wir sollten es in die Hand nehmen, bevor es uns aus der Hand genommen wird.

Armin Pöhlmann ist Pfarrer im Pfarramt im Werner-Sylten-Haus Eisenach.