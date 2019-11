Wie viele Papierkörbe kann sich Eisenach leisten

Sie sind aus Plastik, Metall oder Beton: Die Stadt Eisenach hat insgesamt 509 Papierkörbe aufgestellt. Zu wenige, sagen die einen und wünschen sich deutlich mehr, vor allem an Spazierwegen und Ausflugszielen. Wiederum andere den Standpunkt vertreten, doch lieber Müll zu vermeiden. Zusätzliche Behälter würden nur dazu führen, dass noch mehr Menschen ihren Unrat zu Lasten der öffentlichen Hand loswerden. Immerhin 3200 Euro pro Woche zahlt die Stadt für Leerung und Entsorgung.

In Eisenach gibt es viele verschiedene Papierkörbe. Künftig will man auf ein einheitliches Behälter-System umstellen. Foto: Stadtverwaltung/Andreas Böhme

Sind die derzeitigen Standorte von Papierkörben die richtigen? Reicht die Zahl der Leerungen aus? Oder welches Behälter-System passt am besten zum Stadtbild? In diesem Spannungsfeld bewegen sich aktuelle Diskussionen um ein Papierkorb-Konzept, das zusammen mit einer Arbeitsgruppe des Runden Tisches für mehr Sauberkeit entstanden ist. „Für mich ist es nur eine Beschreibung des Ist-Stands, kein Konzept“, zeigte sich Stadtrat Jonny Kraft (SPD) im neu gebildeten Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung enttäuscht. Er wünschte sich einen Vergleich, was es kostet, wenn die Stadt die Leerung der Papierkörbe selber übernimmt. Zurzeit ist ein Dienstleister, das Unternehmen Umweltservice, beauftragt. Dieses wiederum ist eine Tochterfirma des Abfallzweckverbands, an dem die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis beteiligt sind.

Panoramaweg könntemehr Papierkörbe vertragen

Stadtrat Uwe Schenke (Linke) entgegnete an die Adresse von Kraft, dass die Anregung für das Konzept vom Runden Tisch ausgegangen ist. Man sollte die Ergebnisse doch jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Andreas Böhme, der seitens des Amtes für Tiefbau federführend war, wies darauf hin, dass man sich von den Stadträten weitere Anregungen erhofft. Die besagte Arbeitsgruppe werde an dem Thema dran bleiben. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Karin May, regte beispielsweise an, bei der Anschaffung neuer Papierkörbe darauf zu achten, dass die Zigarettenstummel in verschließbaren Behältern entsorgt werden. Das einfache Ausdrücken auf einer angebauten Ablage führe dazu, dass sich die Kippen überall verteilen.

Jens Hellenbrecht, sachkundiger Bürger im Ausschuss für die CDU, lobte die vorgelegte Analyse gut. Anhand der Auflistung aller Standorte wunderte er sich etwa über allein sieben Behälter auf einem Spielplatz Am Schleierborn in Eisenach-Nord, während es am Panoramaweg im Südviertel seiner Meinung nach durchaus ein paar mehr sein könnten. Solche Vorschläge, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), würden noch aufgenommen: „Wir haben das Papier extra offengelassen.“ Jedoch müssten sich die Stadträte bewusst sein, dass Änderungen Geld kosten. „Um so wichtiger ist, dass wir mit den Ressourcen besser umgehen. Das wird in dem Konzept nicht deutlich“, betonte Jonny Kraft.

Ordnungsamt verstärktseine Kontrollen

Diskutiert wurde über härtere Strafen für Müllsünder. Oberbürgermeisterin Wolf antwortete: „Wir sind nicht in Singapur. Bei uns gilt, dass derjenige auf frischer Tat ertappt werden muss.“ Aber das Ordnungsamt habe seine Kontrollen verstärkt. Und auch bei der Prävention sei die Stadt nicht untätig: Fast alle Schulen würden sich am Frühjahrs- und Herbstputz beteiligen. Der Ausschuss für Infrastruktur stimmte dem Papierkorb-Konzept zu. Das gilt als Empfehlung für den Stadtrat am 10. Dezember.