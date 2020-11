Wie zwei US-Amerikaner die Präsidentschaftswahl erleben

Marie Preis hat per Briefwahl Joe Biden gewählt. Daraus macht die seit einigen Jahren mit ihrer Familie in Bischofroda lebende US-Amerikanerin keinen Hehl. Die zweifache Mutter besitzt die US-Staatsbürgerschaft. Die auch bei Fridays for Future engagierte Frau stammt aus Maine, dem nordwestlichsten Bundesstaat der USA. Drei der vier Wahlmännerstimmen im ländlich geprägten Maine gewann bei der aktuellen Präsidentschaftswahl der Demokrat Biden, eine der Republikaner Donald Trump.

Dass sich Amtsinhaber Trump bei einem nahe liegenden Wahlerfolg des Herausforderers Biden aber so schnell aus dem Weißen Haus in Washington verabschiedet, glaubt die Wahl-Bischofrodaerin nicht. Natürlich verfolgt sie die Wahl und die Stimmenauszählung. „Nervenaufreibend“ nennt sie das alles. Was Trump in den USA treibt, beschreibt Pries mit „scary“, also unheimlich. Sie traut ihm fast alles zu. Trump werde alle Hebel in Bewegung setzen, um seinen Platz an der Macht nicht räumen zu müssen. Gesetze? „Der macht doch sein eigenes Ding“, sagt Marie Preis.

Die Kluft zwischen arm und reich ist groß

Das Jo Biden in den letzten Tagen vor der Wahl noch 18 Millionen Dollar in TV-Wahlwerbung investieren konnte und Trump nur fünf weiß sie auch. In den USA lebt unter anderem ihre Schwester. Warum wählen Leute Trump? Diese Frage lasse sich nicht schnell beantworten, sagt die Amerikanerin in Bischofroda. Wohlhabende Leute wollen, dass sie weiter unter der Sonne leben können. Es gibt auf der anderen Seite eine Menge armer Leute in den USA und selbst viele Menschen mit einem Job seien ohne Sicherheitsnetz wie in Deutschland arm dran. Marie Preis traut Biden insgesamt mehr Veränderung zu.

Randell Anderson glaubt das nicht. Der mit seiner Frau in Wutha-Farnroda lebende US-Amerikaner glaubt überhaupt nicht (mehr) daran, dass US-Präsidenten grundsätzlich etwas verändern können, denn sie seien Marionetten von Industrie und Militär, des sogenannten Deep State, einem Staat im Staate. Auch deshalb hat der lebenserfahrene Randell Anderson nicht gewählt, verfolgt das Geschehen freilich interessiert.

Mit der Wahl werde den Bürgern nur der Eindruck vermittelt, dass sie Einfluss auf die Politik hätten. Die Hebel allerdings bewegten andere und auch die Nato spiele dieses Spiel leider mit, bedauert Anderson. „Wann trifft Deutschland denn mal eigene Entscheidungen“, fragt der US-Amerikaner, der froh ist, in Deutschland zu leben.

Der Eisenacher Stadtführer mit Wurzeln in Südkalifornien und Geschichtskenner betrachtet das Geschehen in den USA nüchtern. Er sei ein Beobachter, der nicht von Emotionen getrieben ist. In den USA gäbe es nur rot (Republikaner) oder blau (Demokraten). Das Zwei-Parteien-System könne die gesellschaftlichen Probleme nicht lösen, zumal es hinter den Kulissen kaum Unterschiede gebe. Hierzulande macht er mittlerweile Parallelen zu den USA aus: Die Leute sind Pro oder Contra. Festgefahren.

Die Kandidatur Jo Bidens nennt Randell Anderson lächerlich, nicht nur, weil der Demokrat mit 78 Jahren zu alt und zudem krank sei. Er habe vier Jahre neben US-Präsident Barack Obamas als dessen Vize agiert. Und Anderson hatte mit großer Hoffnung damals Obama gewählt. Was beide in ihrer Amtszeit an Versprechen umgesetzt hätten, sei marginal. Die Liste der fatalen Entscheidungen dagegen sei lang. Auch das sei ein Grund für die starken Brüche in der amerikanischen Gesellschaft.

Trump dagegen habe vielfach Wort gehalten, einiges für Minderheiten getan und überdies erstmals seit 40 Jahren keinen Krieg auf der Welt geführt. „Wenn es etwas Hoffnung auf Veränderung in den USA gibt, dann mit Trump, mit Biden bleibt alles beim alten“, sagt Randell Anderson, der Trump als Mensch allerdings seltsam und arrogant findet.