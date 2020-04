Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) schaut sich die Neupflanzung durch die beauftragte Gartenbaufirma Richter an.

Eisenach. Eine Kugelrobinie soll den Roeseplatz in Eisenach verschönern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder ein Baum für den Eisenacher Roeseplatz

Eine junge Kugelrobinie steht seit gut einer Woche auf dem Eisenacher Roeseplatz. Anlässlich des Tages des Baumes pflanzte die Stadt diesen Baum, der etwa sechs bis acht Meter hoch wird und nicht blüht. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) schaut sich die Neupflanzung durch die beauftragte Gartenbaufirma Richter an und sieht fleißige Mitarbeiter bei der Arbeit. Die vor Jahren auf diesem Platz gepflanzten drei großen Robinien hatten verhältnismäßig viel Schatten geworfen. Zudem wurden die Bäume nach Stürmen so beschädigt, dass sie gefällt werden mussten. Auf der Pflanzscheibe in der Mitte werden zudem noch Wildrosen gepflanzt.