Ulla Fischer, Chorleiterin vom Eisenacher „Chor Color“, zeigt eine DVD, die die knapp 20 Mitglieder des Chores jetzt mit weihnachtlichen Liedern zum Fest produzierten. Bewohner in den Altenheimen sollen sich zur Weihnachtszeit freuen.

Wilhelmsthal: Chorgesang für die Weihnachtszeit in Pflegeeinrichtungen

In der Schlossanlage von Wilhelmsthal hat der Eisenacher „Chor color“ mit Unterstützung der Produzenten Dieter Gasde und Herbert Rindt eine etwa 25-minütige DVD mit Liedern zur Adventszeit aufgenommen. Damit möchten die knapp 20 Chormitglieder um ihre Leiterin Ulla Fischer die Menschen in den sechs Senioren- und Altenpflegeeinrichtungen in Eisenach und Herleshausen erfreuen, vor denen der Chor zum ersten Lockdown bei öffentlichen Proben die Bewohner erfreute. Die DVD mit den weihnachtlichen Liedern können auch andere Pflegeheime bei der Chorleiterin, Telefon: 0176 / 722 000 59, kostenfrei bestellen. „Wir wollen zur Weihnachtszeit ein wenig Freude schenken“, sagt Ulla Fischer.