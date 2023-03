Wilhelmsthal und Altenstein starten in Saison

Wartburgkreis. Die Parks der Schlösser in Altenstein und Wilhelmsthal starten in die Saison. die Termine für die ersten Angebote.

Sowohl Schloss und Park Wilhelmsthal als auch der Altensteiner Park und das Wildkatzendorf in Hütscheroda (14.30 Uhr Führung) starten am Samstag, 1. April in die Saison. 14 Uhr wird in Wilhelmsthal mit Treff am Nymphenbrunnen die erste Führung geboten. Sie findet einmal monatlich statt. Das Wildkatzendorf mit Wildkatze und Luchs hat täglich 10 bis 18 Uhr geöffnet und ein spezielles Oster- und Ferienprogramm.

Im Park Altenstein nahe Bad Liebenstein öffnet das Besucherzentrum im Rundbau des Hofmarschallamts. 2023 erwartet die Besucher von Schloss und Park laut Ankündigung ein Programm mit Führungen, Sommerkonzerten, Workshops in der Kräuterstube und Kunstkursen im Park.

Das Besucherzentrum lädt zur Information im persönlichen Gespräch und per Medienstation ein. Außerdem besteht dort Gelegenheit, Führungen zu buchen und Tickets zu erwerben. Auch verschiedene digitale Audio-Vermittlungsangebote sind verfügbar.