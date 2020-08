Windkraftanlagen auf Gerstunger Gemeindeland

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat sich am Mittwoch in Gerstungen über ein für 2022/23 geplantes Windenergieprojekt informiert. Die Gemeinde will gemeinsam mit der kommunalen Windkraft Thüringen GmbH auf eigenen Flächen auf dem Dietrichsberg drei bis vier Windkraftanlagen errichten. „Ich wünsche mir, dass die regionale Planungsgemeinschaft den Wünschen vor Ort entspricht“, sagte Umweltministerin Siegesmund. Die Einnahmen werden in Form von Flächenpacht und Gewerbesteuer für 20 bis 25 Jahre in die Gemeinde-Kasse fließen. In eine der geplanten Anlagen können Bürger der Region investieren und so mit profitieren. Die beteiligten Projektierer sind die Firmen WKT und Juwi.