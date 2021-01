WInterdienst bewältigt ersten Schnee in der Wartburgregion

Wartburgregion Verkehrschaos mit erstem Schnee in der Wartburgregion bleibt auch in kritischen Bereichen aus.

Wartburgregion. Und da ist die gute Nachricht des Jahres: Die Wartburgregion hat den ersten Schnee des Jahres ohne das übliche Verkehrschaos überstanden.

Nicht nur die Kommunen zeigen die Daumen nach oben, auch die Leitstelle meldet keinerlei winterbedingte größere Einsätze. In der Stadt Eisenach war der Winterdienst war am Sonntag von 6 bis 10 Uhr und von 17 bis 21 Uhr im Einsatz.

In diesem Zeitraum wurden alleine 490 Kilometer Straße geräumt und gestreut. Hinzu kommen die Gehwege, Treppenanlagen, Plätze und Fußgängerüberwege. Und auch am Montag (4. Januar) war der Winterdienst ab 4 Uhr im Einsatz. An beiden Tagen „erfolgte das Räumen und Streuen ohne besondere Vorkommnisse“, so die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Lediglich im Bereich der Südstadt habe es wie immer die Probleme gegeben, dass Fahrzeuge so abgestellt worden seien, dass die Räumfahrzeug die zu betreuenden Straßen nur erschwert oder gar nicht befahren konnten. Pro Winterdiensteinsatz waren 21 städtische Mitarbeiter sowie 14 Mitarbeiter externer Auftragnehmer im Einsatz.

In der Bergstadt Ruhla – immer mit dem meisten Schnee in der Region gesegnet – gab es auch keine besonderen Vorkommnisse, so Bürgermeister Gerald Slotosch auf Anfrage, „nur die üblichen Kleinigkeiten“. Der Winterdienst war jeweils ab 4 Uhr „im gesamten Stadtgebiet mit allen Ortsteilen aktiv“. Pro Schicht schieben jeweils bis zu vier Fahrer den Schnee.