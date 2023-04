Wir erinnern uns genau

Jensen Zlotowicz blickt in abenteuerliche Zeiten zurück.

30-jähriges Bestehen feiern in diesem Jahr einige Firmen der Region, oder könnten es zumindest. Es war Gründerzeit im Osten. Vor 30 Jahren ging zum Beispiel Detlef Gollhardt mit seinem Autohaus in Eisenach an den Start. Noch weiter zurück, erinnert sich der Eisenacher, liegt die Gründung seiner Fahrschule. In einer Wohnung an der Oppenheimstraße wurde damals unterrichtet und von den Schülern noch mit DDR-Geld bezahlt. Genau 33 Jahre ist das her. Ich war einer seiner ersten Fahrschüler. Mit dem Westgeld traten weitere Fahrschulen in Eisenach an, meist mit Wurzeln beim VEB Kraftverkehr oder der Gesellschaft für Sport und Technik.

Und wenn man mal beim Erinnern ist, fallen einem weitere Dinge ein, etwa, dass Detlef Gollhardt vor 20 Jahren (der sechste) Präsident des ThSV Eisenach wurde und Frank Seidenzahl ablöste. Es war die Zeit der Vereinsinsolvenz, des kompletten Umbruchs und des Abstiegs aus der Eliteliga. Nach nur einem halben Jahr trat Gollhardt zurück. Ein gewisser (noch unbekannter) Sheptim Alay wurde damals Schatzmeister. Heute ist der Präsident.