Wir sind ja so vernünftig

Nun haben wir es also fast geschafft. Nur noch wenige Stunden und das Jahr 2019 ist erledigt, Geschichte. endgültig passé. Was machen Sie so an Silvester abends? Ausufernd Böllern und Raketen steigen lassen, viel Alkohol trinken, mächtig essen – Nein, natürlich alles gar nicht oder höchstens in Maßen. Wir sind doch so vernünftig.

Immerhin gehen wir ja jetzt aus dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrtausends heraus und wenden uns in freudiger Erwartung dem nächsten Jahrzehnt zu. Die 2020-er Jahre warten. Werden es fette Jahre oder eher nicht? Müssen wir verzichten oder dürfen wir uns weiter auch mal was gönnen? Allein aus der Frage ist erkenntlich, dass wir auf ziemlich hohem Niveau jammern – im Vergleich mit der restlichen Weltbevölkerung. Für mich ist dieses Silvester gewissermaßen eine Premiere. Der Jahreswechsel wird erstmals seit 1995 kinderlos über die Bühne gehen. Das wird ruhiger als sonst, auch das Nesthäkchen hat beschlossen, diesmal seinen Ehrentag bei einer Feier mit Freunden und nicht den Eltern samt liebem Besuch zu begehen. Könnte also etwas ruhiger werden, bevor, wenn und nachdem der Zeiger Mitternacht zeigt. Die Zeiten ändern sich eben und das hat auch was Tröstliches. Ein guten Rutsch wünsche ich.