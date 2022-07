Eisenach. Anwohner der Straße „Klosterholz“ in Eisenach möchten die mit Ausbaubeiträgen mitfinanzierte Straße vor Schäden bewahren.

„Wir wollen doch nur unsere Straße retten“, ist Dieter Wegner, Anwohner der Straße Klosterholz im Eisenacher Westen richtig ungehalten, der für viele weitere Straßenanrainer spricht. Heimlich, klamm und leise soll der westliche Straßenteil zwischen Hotel Klostergarten und Blaubeerweg mehrfach quer über die Straße aufgeschlitzt werden, um Glasfaserkabel bis zu den Grundstücksgrenzen zu verlegen. Niemand informierte die Anwohner über die bevorstehenden Bauarbeiten. „Wir haben es nur zufällig bei den Bauarbeiten in der Siebenbornstraße erfahren, dass es bald bei uns weiter gehen soll“, erzählt Anwohner Ronny Bachmann.

Nach der Anzahl der Grundstücke auf der Straßensüdseite rechnen die Anwohner damit, dass schon bald Asphaltfräse, Presslufthammer und Baggerschaufel ihre vorbildlich ausgebaute Straße bis zu 25 Mal ramponieren. „Vor sechs Jahren wurde die Straße gemacht und wir mussten damals zähneknirschend alle viel Geld an Ausbaubeiträgen bezahlen“, ärgert sich Dieter Wegner. Ronny Bachmann spricht für sein Grundstück von einer Summe von knapp 10.000 Euro.

„Wir sträuben uns nicht generell gegen den Ausbau – es geht nur um das Wie“, sagt Dieter Wegner. Die Anwohner bangen um ihre Straße, weil es an Flickstellen des Asphalts immer zu Setzungen kommt, wie vielerorts das Eisenacher Straßenbild beweist. Gleich mehrere Vorschläge bringen die Anwohner zur Vermeidung des Auffräsens der Straße ins Spiel. Das Kabel könnte beidseitig der Fahrbahn parallel verlegt, ein unterirdischer Vortrieb zur Querung der Straße vorgenommen, die zur Straßensanierung verlegten Leerrohre verwendet oder die bestehenden Holzmasten eines Telekommunikationsanbieters mit genutzt werden.

Gehör finden die Straßenbeschützer schwerlich. E-Mails erhalten keine oder eine viel zu späte Antwort, Telefonpartner schieben Kompetenzen von sich und Gesprächsbereitschaft seitens der Stadt lässt auf sich warten. „Der eine schiebt den schwarzen Peter dem anderen zu“, ärgert sich Dieter Wegner, dass konkrete Aussagen ausbleiben. Eine Bauanlaufberatung am Montag nutzen die Aufgebrachten, um ihren angestauten Frust abzuladen. Einziger Wermutstropfen dabei: Eventuell seien doch etwas weniger Querschnitte über die Straße nötig.

„Grundsätzlich ist es laut Telekommunikationsgesetz so, dass eine Kommune den Aufriss einer Straße zwecks Breitbandausbau zulassen muss. Diesbezüglich hat die Stadt hier also keine Handhabe“, teilt die Pressestelle der Stadt am Donnerstag mit. Der Bau einer parallelen Kabel-Trasse in dieser schmalen Straße sei fördertechnisch nicht darstellbar, so Jens Hartleb von der Sportbad GmbH, die den Breitbandausbau für Eisenach federführend koordiniert. Die vor sechs Jahren verlegten Leerrohre und die seit Anfang der 90er Jahre bestehenden Holzmasten befinden sich im Eigentum Dritter und machen die Mitnutzung rechtlich unmöglich.

Das Glasfaserkabel unter dem Fahrbahnbelag einzuschießen, sei mit hohem Risiko verbunden. „Für die Straße am Klosterholz war das allerdings keine Option, da in der Mitte der Straße, wo der Durchschuss hätte erfolgen können, eine Gasleitung liegt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Plötzlich signalisiert die Stadt doch Gesprächsbereitschaft mit den Anwohner.