Ein Blick in die Eisenacher Filiale der Commerzbank am Frauenberg, die unter Hygieneauflagen geöffnet hat und betrieben wird.

Wirtschaft in der Region zeigt sich in Pandemie-Zeit robuster als erwartet

Man sei diesmal nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung gewesen, sagt Sabine Schanzmann-Wey, Pressesprecherin der Commerzbank der Region Ost, beim Bilanzgespräch des Marktbereiches Eisenach/Gotha. Das tat sie vor dem Hintergrund des schweren Fahrwassers, in dem sich das Bankhaus befindet. Noch nie in einem Bilanzgespräch war der Begriff Arbeitnehmer-Gremien gefallen, am Donnerstag schon. Der Abbau von bundesweit 10.000 Jobs bis 2023 und die Schließung von hunderten Filialen ist angekündigt. Derzeit liefen die Gespräche mit den Arbeitnehmer-Gremien, sagt Schanzmann-Weyh. Nach der Hauptversammlung im Mai wisse man etwas mehr.