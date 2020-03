Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirtschaftsförderungskonzept ist ein Gebot der Stunde

Die zweitägige Klausurtagung der CDU/FDP-Kreistagsfraktion in Behringen nahmen die Mitglieder zum Anlass, am Rande 300 Euro für die Geschädigten des Großbrandes in Hastrungsfeld zu spenden, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Dem Klausur-Gast Bernhard Schäfer, Vize-Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, gab man mit auf den Weg, dass es über die erfreulichen finanziellen Zusagen des Landes hinaus eine Grundsatzänderung beim Finanzausgleich geben muss, hin zur Berücksichtigung des Ist-Bedarfs, um die Haushalte der Kreise und Kommunen planbarer gestalten zu können. Thema war auch der avisierte Aufbau des Verwaltungsstandortes Eisenach des Landratsamtes, speziell ein zusätzliches Gebäude für eine moderne Sozialverwaltung, auch um die bisher mehreren Standorte von Sozial-, Jugend-, Gesundheits- sowie Versorgungsamt dort zu bündeln. Die anstehende Rückkehr Eisenachs in den Wartburgkreis nahm viel Raum bei der Tagung ein. Im Frühjahr 2021 wird ein neuer gemeinsamer Kreistag gewählt. „Die starke Wartburgregion steht nicht nur mit anderen Thüringer Regionen im Wettbewerb, sondern über die Landesgrenzen hinaus“, sagte Fraktionsvorsitzender Martin Henkel. Für die CDU/FDP-Fraktion sei daher ein breit angelegtes Wirtschaftsförderkonzept ein Gebot der Stunde.