Beim Zuhören in der Kälte wird es warm ums Herz

Für Sänger Joachim Press gehört die Probe des Michael-Praetorius-Chores an den Montagabenden zu den schönsten Momenten der Woche. „Da komme ich runter, dabei entspanne ich mich zutiefst“, sagt der Hobby-Sänger, der von Beruf Bankmitarbeiter ist. Vor zwei Jahren gehörte Press zu den Neulingen des Chores, die über ein Adventsprojekt zum Chor der Kirchgemeinde stießen. Press ist ein Wiederholungstäter. Jahre zuvor hatte er schon einmal in diesem Chor gesungen, dann das Chorsingen aber beendet.

Die Gewinnung neuer Mitglieder ist ein schöner Nebeneffekt des von Kantorin Anna Fuchs-Mertens (44) in Creuzburg geleiteten Chores und Projektes. In diesem Jahr erfuhr die Initiative eine Neuauflage. Und wieder stießen etwa zehn Sangesfreudige zum Chor. Für einige ist das Projekt ein schönes, aber kurzes Intermezzo, andere wollen dem Ensemble dauerhaft die Treue halten. Darauf lässt sich aufbauen. Der Altersdurchschnitt der meisten Chöre der Region Westthüringen ist hoch. Jede jüngere Stimme ist ein gefragtes Gut, erst recht, wenn sich eine langfristige Bindung ergibt.

Insgesamt vier Proben hatte es vor dem ersten Konzert des Praetorius-Chores in der heimischen Nikolaikirche gegeben. Gut 40 Sängerinnen und Sänger bildeten dabei den Klangkörper, der mit geistlicher Musik und Weihnachtsliedern aufwartete. Etwa die Hälfte der Stücke wurde in der kurzen Zeit gänzlich neu erarbeitet.

Mehrere Solisten sind mit von der Partie

Die Chorleiterin holt hörbar viel aus den Stimmen heraus. Mit von der Partie waren dabei neben Pfarrerin Susanne-Maria Breustedt als Vortragende von andächtigen Zwischenzeilen auch einige Instrumentalisten wie Almut Heinze (Violine) und Flötistin Hanna Rudloff. Für sie und auch Thomas Hansmann (Cello) war das Premierenkonzert am Samstag eine doppelte Herausforderung, denn bei eisigen Temperaturen im Creuzburger Gotteshaus wurden die Finger am Ende ziemlich steif. „Ich bin gerade so durchgekommen“, kommentierte Almut Heinze. Ihren anspruchsvollen Soloteil meisterte die Profimusikerin trotz aller Erschwernisse bemerkenswert.

Für Chorleiterin Anna Fuchs-Mertens sind die klimatischen Bedingungen in den Kirchen kein Grund zum Trübsal blasen oder gar davon abzulassen, im Winter zu musizieren. „Ich liebe es, in der schönen Nikolaikirche Musik zu machen.“ Die gute Klangkulisse des Gotteshauses lädt tatsächlich dazu ein.

Ebenso klimatisch anspruchsvoll war das zweite Konzert des Chores am Sonntag in der kleinen Scherbdaer Kirche. Aber auch hier wurde dem Publikum durch die Musik zumindest warm ums Herz.

Das Chorprojekt ist keine Momentaufnahme. Wie ein roter Faden ziehen sich weitere Proben, wie etwa am Montag mit dem Chor in Ifta, und weitere Auftritte durch den Kalender. Am 16. Dezember wird es ein Konzert in Ütteroda geben, Auftritte auch an Heiligabend. Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Hochzeit für Chormusik und deren Ausübende.

Singen erzeugt Glücksmomente, wissen die, die es regelmäßig tun. Singen im Chor stärkt das Gemeinschaftsgefühl, ist Herausforderung und Ansporn zugleich und formt Menschen auch im allgemeinen Umgang miteinander.

Gute Gespräche bei Fettbroten, Tee und Glühwein

Für die Premiere des Projektchores 2019 hatten die Organisatoren die Kirche in adventliches Licht getaucht, hatten Kerzen angezündet und so den heimelig-feierlichen Effekt des Konzertes verstärkt. Bei Fettbroten, Plätzchen, Tee und Glühwein hielten es zahlreiche Mitwirkende und Gäste nach dem Konzert noch lange beieinander aus, tauschten Eindrücke und Gedanken und freuten sich über wohlwollende Kritik. Das musikalische Ergebnis ist bei allem Ehrgeiz zweitrangig. Nicht umsonst trägt das Projekt die Überschrift „Sing mit!“ Dabeisein ist (fast) alles. Wenn das musikalische Ergebnis dann auch noch angenehm ist – die Männer im Praetorius-Chor tragen übrigens gut dazu bei – haben die Beteiligten viel richtig gemacht.