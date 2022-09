Woche der Begegnung, des Dialogs und der Kultur in Eisenach

Eisenach. Die 8. Achava-Festspiele Thüringen bieten ein vielfältiges Programm bis zum Sonntag in Eisenach.

Innerhalb der 8. Achava-Festspiele Thüringen finden auch in Eisenach noch zahlreiche Veranstaltungen bis zum 18. September statt. Für Samstag, 17. September, 10 Uhr, wird zu Shabbat Shalom – G’ttesdienst und Köstlichkeiten ins Festzelt auf dem Lutherplatz Eisenach eingeladen. Der Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover Yoed Sorek leitet den Gottesdienst. Im Anschluss wird zum gemeinsamen Festessen mit „Salam kitchen“ eingeladen, die mit feiner orientalischer Küche in die Levante entführt.

Für Donnerstag, 15. September, 16 Uhr, lädt Siegbert Braun, Pfarrer i. R., zur Führung im jüdischen Teil des Eisenacher Friedhofs ein. Der jüdische Friedhof in Eisenach wurde 1867 als Teil des städtischen Hauptfriedhofs errichtet. Pfarrer i. R. Siegbert Braun führt zu den wichtigsten jüdischen Gräbern, unter anderem zum Grab der Eisenacher Ehrenbürgerin Avital Ben-Chorin (1923–2017). Treffpunkt ist vor der Friedhofskapelle.

Am selben Tag um 19 Uhr erklingt die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach vom Thüringer Bach Collegium in der Georgenkirche. Johann Sebastian Bachs große Messe in h-Moll ist die eindrucksvollste Vertonung des lateinischen Messtextes, des Ordinarium Missae. Die Originalpartitur wurde 2015 in das internationale Register des „Memory of the World“-Programms der Unesco aufgenommen.

Am Freitag, 16. September, ist von 9 bis 22.30 Uhr ein Kinder- und Jugendtag mit verschiedenen Kreativangeboten und vielfältigem Musikprogramm auf der Bühne.

Für Sonntag wird zum Achava-Straßenfest auf den Lutherplatz eingeladen. Es gibt Mitmachangebote für Kinder, Workshops zu jüdischen Ritualen, Apfelsaftpressen mit der Save Nature Group, Tanz mit der Villa Musica, regionale Produkte und kulinarische Köstlichkeiten.